Ex-Elitesoldat Tim Kearney (Paul Walker) hat es hinter Gittern nicht gerade leicht. Da kommt das Angebot vom korrupten DEA-Agenten Tad Gruzsa (Laurence Fishburne) gerade recht: Mit der Identität des verschwundenen Dealers Bobby Z wird Tim ins Kartell des mexikanischen Drogenlords und Mädchenhändlers Don Huertero eingeschleust, um ihn ans Messer zu liefern. Dort erwartet ihn Bobbys Freundin Elizabeth (Olivia Wilde) nach einer blutigen Machtübernahme. Tim muss mit Bobbys 12-jährigem Sohn Kit (J.R. Villarreal) in höchster Not flüchten.

Den Geist harter Thriller eines Don Siegel beschwörender Actionkrimi, bei dem Alt- und Jungstars reihenweise ins Gras beißen. Paul Walker ("Running Scared") hetzt durch John Herzfelds schnellen und dreckigen, aber höchstvergnüglichen Verfolgungsjagd-Parcours. Schauspieler: Paul Walker (Tim Kearney) Larry Fishburne (Tad Gruzsa) Olivia Wilde (Elizabeth) Jason Flemyng (Brian) Keith Carradine (Johnson) Jason Lewis (Bobby Z) Raymond J. Barry (Stanley) Originaltitel: The Death and Life of Bobby Z Regie: John Herzfeld Drehbuch: Allen Lawrence, Bob Krakower Kamera: John Bailey Musik: Tim Jones Altersempfehlung: ab 16