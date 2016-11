Servus TV 01:55 bis 02:45 Dokumentation Heimatleuchten Mit Bertl Göttl im Ötscherland A 2016 2016-11-06 18:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Berg scheint der Himmel nah - rund um den Ötscher, zwischen Annaberg und Mariazell, ist das Wirklichkeit, denn die Orte an der Via Sacra ziehen seit Jahrhunderten die Menschen an. So auch Bertl Göttl, der sich sich einer Pilgergruppe von Annaberg nach Mariazell anschließt. Doch nicht nur der Basilika mit der Gnadenmutter gilt sein Interesse, auch den 300 Jahre alten, geheimen Rezepten der Apothekerin Angelika Prentner, der er bei der Zubereitung von Original Mariazeller Kräuterlikören über die Schulter schaut. Über einzigartige Brückenkonstruktionen mit klingenden Namen wie Hühnernest- und Wetterbachviadukt führt die historische Ybbstalbahn, mit der Bertl stilgerecht das Land rund um den mächtigen Ötscher bereist. Dabei trifft er Holzknechte mit Kunstverständnis, Zimmerleute mit Sammelleidenschaft und Schisprunglegenden mit einem großen Schatz an Erinnerungen. Nicht zuletzt ist die Kartause Gaming ein besonders interessantes Ziel seiner Reise: 1330 begründet war sie lange Zeit die größte in Mitteleuropa. Musikalisch begleiten Bertl Göttl die Familienmusik Grössbacher und der Tannberger Viergesang. Mit Musik und farbenprächtigen Vereinen beschließt Bertl Göttl auch seine Runde um den Ötscher: beim traditionellen Erntedankfest mit Blasmusik, Goldhauben und Trachtenfrauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bertl Goettl Originaltitel: Heimatleuchten