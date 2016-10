n-tv 02:30 bis 03:10 Dokumentation Der IS - Terror im Namen Allahs D 16:9 HDTV Live TV Merken Die Terrorbewegung "Islamischer Staat" versetzt die Welt in Angst und Schrecken. Wie hat sich die Terrororganisation gegründet und was hat sie stark gemacht? Welche Menschen stecken dahinter? Die n-tv Dokumentation beantwortet diese Fragen. Sie startet bei den Pariser Anschlägen, erklärt den Zusammenhang des Einmarsches der USA im Irak und die Strategie des IS. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Der IS - Terror im Namen Allahs

