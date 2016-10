kabel eins 11:15 bis 13:00 Actionfilm Buddy haut den Lukas I 1980 16:9 20 40 60 80 100 Merken In Monroe, einer Kleinstadt in Texas, herrschen Chaos und Rowdytum. Seit Langem hat dort kein Gesetzeshüter mehr nach dem Rechten gesehen. Als der bärenstarke Sheriff Craft zusammen mit seinem altklugen außerirdischen Freund H7-25 dorthin versetzt wird, machen ihm Banden und fremde Wesen aus dem All zu schaffen. Diese streben mithilfe von Robotern die Eroberung der Erde an In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Sheriff Craft) Cary Guffey (Charly Warren / H7-25) Ferruccio Amendola (Howard, Bürgermeister) Robert Hundar (Alien Boss) Carlo Reali (Lieutenant Turner) John Bartha (Polizeichef) Giovanni Cianfriglia (Alien) Originaltitel: Chissà perché... capitano tutte a me Regie: Michele Lupo Drehbuch: Marcello Fondato, Francesco Scardamaglia Kamera: Franco di Giacomo Musik: Guido de Angelis, Maurizio de Angelis Altersempfehlung: ab 6