kabel eins 04:35 bis 05:30 Actionserie Human Target Der Absprung USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Personenschützer und Sicherheitsexperte Christopher Chance arbeitet mit seinem kleinen Team für hochkarätige Kunden, die in höchster Gefahr sind. Sein neuester Fall: Chance soll Stephanie, Entwicklerin des teuersten Hochgeschwindigkeitszugs der USA, auf der Jungfernfahrt begleiten. Die attraktive Frau hat Angst um ihr Leben, nachdem in ihrem Auto Sprengstoff gefunden wurde. Zu Recht, denn schon bald entdeckt Chance unter den Passagieren Feinde ... Schauspieler: Mark Valley (Christopher Chance) Chi McBride (Winston) Jackie Earle Haley (Guerrero) Tricia Helfer (Stephanie Dobbs) Mark Moses (Hollis) David Meunier (Tom) Donnelly Rhodes (Guerrero's Friend) Originaltitel: Human Target Regie: Simon West Drehbuch: Jonathan E. Steinberg Kamera: Brian Pearson Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12