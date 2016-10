kabel eins 18:10 bis 20:15 Show Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! "Alpengasthof" in Weißbach (2) D 2013 16:9 HDTV Merken Vor 20 Jahren erfüllten sich Peter (59) und Ute Lohmann (47) gemeinsam einen Familientraum: Ein eigenes Hotel mit angeschlossenem Restaurant im idyllischen Weißbach, in der Nähe von Bad Reichenhall. Doch von Anfang an lief es nicht wirklich rund für die Zugezogenen. Heute, 20 Jahre später, haben sie Schulden und sind mit ihren Nerven am Ende! Letzte Woche haben Frank Rosin und sein Team die Lage analysiert: lieblos eingerichtete Zimmer, eine Speisekarte ohne Ideen und ein Chef, der mehr grummelt als lächelt, sind die Hauptprobleme des Hotels. Jetzt geht es um die Zukunft des Familienbetriebs! Kann der Sternekoch das Ehepaar zum Weitermachen bewegen? Und vor allem den Streit zwischen ihnen und den Dorfbewohnern endlich schlichten? Vor 20 Jahren erfüllten sich Peter (59) und Ute Lohmann (47) gemeinsam einen Familientraum: Ein eigenes Hotel mit angeschlossenem Restaurant im idyllischen Weißbach, in der Nähe von Bad Reichenhall. Doch von Anfang an lief es nicht wirklich rund für die Zugezogenen. Letzte Woche haben Frank Rosin und sein Team die Lage analysiert. Jetzt geht es um die Zukunft des Familienbetriebs! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Fran Rosin Gäste: Gäste: Frank Rosin Originaltitel: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!