kabel eins 23:25 bis 01:05 Magazin Abenteuer Leben am Sonntag spezial So braut die Welt! D 2016 16:9 HDTV Merken Seit 500 Jahren gilt in Deutschland: Ins Bier sollten nur Malz, Hopfen, Hefe und Wasser. Doch im Rest der Welt wird gemixt, was das Zeug hält! Da werden Hirse oder Reis als Malz-Ersatz benutzt oder Schokolade und Tomaten in den Sudkessel geschmissen! Wir gehen auf Weltreise und checken in Tschechien, Ghana, den USA und Japan, wie dort Bier gebraut wird. Und: Deutschland ist Exportweltmeister In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Türck Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag spezial

