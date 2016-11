ARD alpha 19:00 bis 21:00 Sonstiges Live aus München Festakt zum 10-jährigen Bestehen der Ohel-Jakob-Synagoge D 2016 Live 16:9 Live TV Merken Die Synagoge Ohel Jakob in der Münchner Innenstadt ist nicht mehr wegzudenken. Vor zehn Jahren, am 9.. November 2006, wurde sie auf dem Münchner St.-Jakobs-Platz eröffnet, 68 Jahre nach der Pogromnacht, in der in ganz Deutschland Synagogen brannten. Die Eröffnung wurde auch dadurch zu einem symbolkräftigen Ereignis. Beim Festakt zum 10-jährigen Bestehen der Synagoge verleiht die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern die Ohel-Jakob-Medaille in Gold an Bundeskanzlerin Angela Merkel, zum Dank für ihren entschlossenen Einsatz gegen jede Form von Antisemitismus und ihr entschiedenes Bekenntnis zum jüdischen Staat Israel. Die Laudatio hält Rabbiner Arthur Schneier, Oberrabbiner der Park East Synagoge in New York. ARD-alpha überträgt den Festakt live. Es kommentiert Wolfgang Küpper. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Rabbiner Arthur Schneier Originaltitel: Live aus München