ProSieben 03:10 bis 03:30 Comedyserie Two and a Half Men Phase eins, erfolgreich USA 2003 16:9 HDTV Merken Weil er Angst vor einer festen Bindung hat, trennt sich Charlie von Wendy. Die gesamte Familie, allen voran der kleine Jake, sind mit diesem Entschluss überhaupt nicht einverstanden. Als dann auch noch Alan mit Charlies Stalkerin Rose anfängt, Scrabble zu spielen, sieht Charlie ein, dass sein ständiges Misstrauen gegenüber Frauen schon in Verfolgungswahn übergeht, und er entschuldigt sich bei Rose. Oder benutzt sie Alan wirklich nur, um Charlie näher sein zu können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Deena Dill (Miss Tuttle) Abigail Mavity (Brianna) Rhyon Nicole Brown (Ashley) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Andy Ackerman Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven Silver Musik: Grant Geissman