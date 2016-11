ProSieben 03:05 bis 03:30 Comedyserie The Middle Der neue Führerschein USA 2009 16:9 Wieder da Merken Wie so oft jagt bei den Hecks eine Katastrophe die nächste. Tochter Sue bewirbt sich für einen Chor-Auftritt und wird tatsächlich ausgewählt - als Bühnenhelferin. Bei der Show beweist sie ihrer stolzen Familie, dass auch das in einer Blamage enden kann. Bei Frankie läuft es ebenfalls nicht gut: Erst hat sie einen peinlichen Superwoman-Auftritt vor Bricks Klasse und dann stellt sie sich in diesem Dress auch noch bei der Probefahrt mit einer potenziellen Kundin sehr ungeschickt an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Chris Kattan (Bob) Amy Farrington (Gail) Originaltitel: The Middle Regie: Julie-Anne Robinson Drehbuch: Eileen Heisler, Deann Heline Kamera: Michael Weaver Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 373 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 173 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 103 Min. Projekt: Peacemaker

Actionfilm

kabel eins 01:40 bis 03:40

Seit 93 Min.