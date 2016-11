ProSieben 22:05 bis 00:00 Show Das Duell um die Geld D 2016 16:9 HDTV Merken All-In: Jan Böhmermann kommt zu ProSieben! Wird er zu hoch pokern und alles verlieren? Oder steckt in Jan Böhmermann ein eiskalter Zocker? Der Polizistensohn und Hobby-Poet spielt im feinen Zwirn mit den Gastgebern Joko und Klaas "Das Duell um die Geld". Am Spieltisch geht es um unbändiges Wissen, ein perfektes Pokerface und abgezocktes Bluffen. Auf den Geldmeister des Abends wartet der Jackpot in Höhe von 6.000 Euro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Oliver Kalkofe Gäste: Gäste: Joko Winterscheidt (Gastgeber), Klaas Heufer-Umlauf (Gastgeber). Gäste: Jan Böhmermann, Carolin Kebekus, Heinz Strunk, Ingo Donot Originaltitel: Das Duell um die Geld