ProSieben 05:25 bis 07:55 Drama The Help USA, IND, VAE 2011 Nach dem Roman von Kathryn Stockett 16:9 Dolby Digital HDTV Als frischgebackene Uni-Absolventin kehrt die junge Skeeter Anfang der 1960er Jahre in ihre Heimatstadt Jackson in Mississippi zurück. Ihr Traum: eine berühmte Schriftstellerin werden. In einer Welt, in der farbige Hausangestellte die guten Seelen der besseren Gesellschaft sind, hat Skeeter das Thema für ihr erstes Buch bald gefunden - sie will die Geschichten der schwarzen Hausmädchen aufschreiben! Das ist kein ungefährliches Vorhaben, und Skeeter stößt schnell auf Widerstände. Schauspieler: Emma Stone (Skeeter Phelan) Viola Davis (Aibileen Clark) Bryce Dallas Howard (Hilly Holbrook) Octavia Spencer (Minny Jackson) Jessica Chastain (Celia Foote) Ahna O'Reilly (Elizabeth Leefolt) Allison Janney (Charlotte Phelan) Originaltitel: The Help Regie: Tate Taylor Drehbuch: Tate Taylor Kamera: Stephen Goldblatt Musik: Thomas Newman