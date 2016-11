ProSieben 11:50 bis 14:30 Drama Flight USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Flug 227 befindet sich mit über einhundert Passagieren an Bord wegen schwerer technischer Probleme in unkontrolliertem Sturzflug. An Bord herrscht Chaos und Panik - nur der erfahrene Pilot Whip Whittaker behält die Nerven. Nach einem gewagten Flugmanöver bringt er die Situation im letzten Moment unter Kontrolle und rettet wie durch ein Wunder fast alle Passagiere in einer spektakulären Bruchlandung. Als Whip leicht verletzt im Krankenhaus wieder aufwacht, feiern ihn die Medien bereits als Helden. Doch die Freude dauert nur kurz an, als sich während der Untersuchung des Absturzes herausstellt, dass sich der Pilot unter schwerem Alkohol- und Drogeneinfluss befand. Statt Ruhm und Ehre winkt Whip nun eine lebenslange Haftstrafe wegen des Todes von sechs Passagieren. Obwohl er sich anfänglich verweigern will, muss Whip sich nicht nur mit dem drohenden Prozess, sondern mit seinem von Drogensucht und Verantwortungslosigkeit bestimmten, ziellosen Leben auseinandersetzen ... Denzel Washington als tragischer Held in einem fesselnden Drama: Der Pilot Whip Whitaker gerät mit seinem vollbesetzten Flugzeug in ein schweres Unwetter, schafft es aber, durch ein waghalsiges Manöver vielen Passagieren das Leben zu retten. Die Begeisterung über seine Leistung kennt keine Grenzen - bis herauskommt, dass Whitaker während des Flugs unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Eben noch der gefeierte Held, steht er plötzlich vor den Trümmern seiner Existenz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Whip Whitaker) Don Cheadle (Hugh Lang) Kelly Reilly (Nicole) John Goodman (Harling Mays) Bruce Greenwood (Charlie Anderson) Melissa Leo (Ellen Block) Nadine Velazquez (Katerina Marquez) Originaltitel: Flight Regie: Robert Zemeckis Drehbuch: John Gatins Kamera: Don Burgess Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12