puls 4 00:15 bis 02:25 Horrorfilm 28 Days Later GB 2002 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wohlmeinende Tierschützer statten dem Schimpansengehege im Militärlabor einen Besuch ab und erleben dabei eine unschöne Überraschung. 28 Tage später erwacht in einem Londoner Krankenhaus der Fahrradkurier Jim (Cillian Murphy) aus dem Koma und steht als einer der letzten Überlebenden einer rasenden Zombie-Invasion gegenüber. Ein gesicherter Militärkomplex, in den sich Jim mit den letzten beiden Frauen Englands flüchtet, ist keine wesentliche Verbesserung.

Danny "Trainspotting" Boyle und Dogma-Kameramann Anthony Dodd Mantle greifen zum Horrorwellen-Surfboard, bedienen sich mit beiden Händen bei Genre-Papi Romero und servieren auf preiswertem DV-Format den Splatterschocker des Jahres. Nix für Zartbesaitete. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Cillian Murphy (Jim) Naomie Harris (Selena) Brendan Gleeson (Frank) Megan Burns (Hannah) Christopher Eccleston (Major Henry West) Noah Huntley (Mark) Alex Palmer (Activist) Originaltitel: 28 Days Later... Regie: Danny Boyle Drehbuch: Alex Garland Kamera: Anthony Dod Mantle Musik: John Murphy Altersempfehlung: ab 18