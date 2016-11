puls 4 20:15 bis 22:25 SciFi-Film I, Robot USA, CDN 2004 2016-11-06 01:40 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Jahre 2035 hat ein ganzes Heer dienstbarer Roboter die undankbare Menschheit längst von allen unangenehmen, komplizierten und gefährlichen Arbeiten erlöst. In dieser Zeit untersucht Detective Del Spooner (Will Smith) vom Chicago Police Department den Mord an einem renommierten Ingenieur mitten in der größten Roboter-Manufaktur der USA. Offenbar wurde er von dem Roboter Sonny (Alan Tudyk) getötet - obwohl doch Roboter auf so etwas nicht programmiert sind. Haben die Maschinen etwa ihren freien Willen entdeckt? Und droht der völlig abhängigen Menschheit eine monströse Gefahr?

Frei nach Isaac Asimov serviert Alex Proyas ("The Crow") den SciFi-Kultroman als bombastisches Eventmovie mit Superstar und Effektkanonade. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Will Smith (Del Spooner) Bridget Moynahan (Susan Calvin) Alan Tudyk (Sonny) James Cromwell (Dr. Alfred Lanning) Bruce Greenwood (Lawrence Robertson) Chi McBride (Lt. John Bergin) Jerry Wasserman (Baldez) Originaltitel: I, Robot Regie: Alex Proyas Drehbuch: Jeff Vintar, Akiva Goldsman Kamera: Simon Duggan Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 12