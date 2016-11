puls 4 17:55 bis 20:15 Actionfilm The Day after Tomorrow USA 2004 2016-11-05 02:25 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Weil die Welt jahrelang nicht auf Leute wie den Paläoklimatologen Adrian Hall (Dennis Quaid) und die beständigen Warnungen vor den dramatischen Folgen einer globalen Erwärmung hören wollte, peitschen nun Wetterkatastrophen und die Vorboten einer neuen Eiszeit mit Macht auf die angstschlotternde Menschheit hernieder. Statt wie alle anderen gen Süden zu fliehen, macht sich Hall auf nach New York, um seinen Sohn, den Zehnkämpfer Sam (Jake Gyllenhaal aus "Donnie Darko"), aus dem verschneiten New York zu bergen und, falls möglich, einen Ausweg aus dem Desaster aufzuzeigen.

Wenn die Welt mit Pauken und Effekttrompeten in den Orkus fährt, ist Roland Emmerich selten weit. Nach den Außerirdischen ("Independence Day") muss diesmal das Wetter für eine Katastrophen-Odyssee mit nett-naiver Familienzusammenführung herhalten. Schauspieler: Dennis Quaid (Jack Hall) Jake Gyllenhaal (Sam Hall) Emmy Rossum (Laura Chapman) Dash Mihok (Jason Evans) Jay O. Sanders (Frank Harris) Sela Ward (Dr. Lucy Hall) Austin Nichols (J. D.) Originaltitel: The Day After Tomorrow Regie: Roland Emmerich Drehbuch: Roland Emmerich, Jeffrey Nachmanoff Kamera: Ueli Steiger Musik: Thomas Wanker, Harald Kloser Altersempfehlung: ab 12