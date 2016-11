ProSieben 01:30 bis 03:15 Thriller Stepfather USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Michael kommt nach einem Jahr auf der Militärschule wieder zurück nach Hause. Dort erfährt er, dass seine Mutter Susan frisch verliebt ist. Michael ist nicht begeistert, er glaubt, dass mit seinem zukünftigen Stiefvater David irgendetwas nicht in Ordnung ist. Susan und seine Freundin halten Michael für paranoid, obwohl sich David ihm gegenüber immer bedrohlicher und böswilliger benimmt. Bald stößt Michael auf Davids wohlgehütetes Geheimnis ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan Walsh (David Harris) Sela Ward (Susan Harding) Penn Badgley (Michael Harding) Amber Heard (Kelly Porter) Jon Tenney (Jay M. Harding) Sherry Stringfield (Leah) Paige Turco (Jackie Kerns) Originaltitel: The Stepfather Regie: Nelson McCormick Drehbuch: J. S. Cardone Kamera: Patrick Cady Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16