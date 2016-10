Pharao Sethos I. versklavt das Volk der Israeliten. In einer grausamen Tötungsaktion lässt er alle Jungs im Nil ertränken. Doch der kleine Moses wird in einem Korb ausgesetzt und überlebt. Die Tochter des Pharaos findet den Jungen und bringt ihn in den Palast. Dort wird Moses zusammen mit Kronprinz Ramses aufgezogen. Nach Sethos' Tod besteigt Ramses den Thron und schickt seinen israelischen Ziehbruder ins Exil In Google-Kalender eintragen