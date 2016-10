ProSieben 23:20 bis 01:10 Actionfilm Faster USA 2011 2016-10-30 02:40 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach zehn Jahren kommt Cullen endlich aus dem Gefängnis frei. Er wurde inhaftiert, weil er zusammen mit seinem Bruder an einem Banküberfall beteiligt war. Eine Gruppe bewaffneter Männer wendete sich jedoch an Cullen und seine Mitstreiter. Bei dem Versuch, Informationen über den Aufenthaltsort des gestohlenen Geldes zu erpressen, werden alle Beteiligten des Banküberfalls außer Cullen ermordet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne "The Rock" Johnson (James "Driver" Cullen) Billy Bob Thornton (Slade "Cop" Humphries) Oliver Jackson-Cohen ("Killer") Carla Gugino (Detective Cicero) Maggie Grace (Lily) Moon Bloodgood (Marina) Tom Berenger (Warden) Originaltitel: Faster Regie: George Tillman Jr. Drehbuch: Tony Gayton, Joe Gayton Kamera: Michael Grady Musik: Clint Mansell Altersempfehlung: ab 18