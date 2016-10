Mit 40 Jahren hört die beruflich erfolgreiche Kassie ihre biologische Uhr ticken. Sie will nun schwanger werden, selbst wenn sie keinen Partner dazu hat. Sie weiht ihren besten Freund Wally in den Plan ein, doch der ist dagegen. Kassie zieht die künstliche Befruchtung dann eben allein durch. Allerdings ist der von ihr erwählte Samenspender nicht der Vater ihres Kindes In Google-Kalender eintragen