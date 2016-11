TF1 10:20 bis 11:05 Sonstiges Grey's Anatomy L'empoisonneuse USA 2007 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Richard compte prendre sa retraite. L'annonce de la démission du chef du service de chirurgie ouvre la compétition entre Derek, Burke, Addison et Mark. Tandis que la mère de Meredith retrouve sa lucidité, Cristina et Callie réfléchissent aux demandes en mariage qui leur ont été faites. Quant à Izzie, elle attend avec une impatience non dissimulée l'ouverture de la clinique créée en mémoire de Denny Duquette. Et une patiente du service de chirurgie contamine progressivement tous ceux qui l'entourent... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Meredith Grey) Sandra Oh (Cristina Yang) James Pickens Jr (Richard Webber) Chandra Wilson (Miranda Bailey) Patrick Dempsey (Derek Shepherd) Justin Chambers (Alex Karev) Katherine Heigl (Isobel "Izzie" Stevens) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Tony Phelan Drehbuch: Julie Anne Robinson, Tony Phelan, Joan Rater Musik: Danny Lux