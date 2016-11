TF1 00:20 bis 01:30 Sonstiges Profilage Possession F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Marie, une jeune femme de 25 ans, est retrouvée poignardée sur l'autel d'une église. Gabriel Mangin, un jeune délinquant récidiviste, vient lui-même s'accuser du meurtre. Lors de son interrogatoire, le jeune homme subit d'étranges modifications du comportement, oscillant tour à tour entre des attitudes angéliques et démoniaques. Chloé pense que Gabriel Mangin est atteint de schizophrénie, et qu'il a tué Marie en état de crise. Rocher, lui, penche plutôt pour une stratégie afin d'éviter d'aller en prison. Leurs visions s'opposent. Chloé, fragilisée par le refus d'adoption de Lili, sombre dans une phase autodestructrice et en vient à se demander si elle ne serait pas elle-même démoniaque... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Odile Vuillemin (Chloé) Philippe Bas (Rocher) Jean-Michel Martial (Lamarck) Vanessa Valence (Fred) Raphaël Ferret (Hyppolite) Valérie Dashwood (La Doc) Martin Mallet (Gabriel Mangin) Originaltitel: Profilage Regie: Julien Despaux Musik: Alexandre Fortuit