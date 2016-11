TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges En danger dans ma maison USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Emma et Noah emménagent à Los Angeles, dans un charmant quartier résidentiel. Mais le rêve se transforme en cauchemar lorsque le couple reçoit des lettres anonymes. Des actes de vandalisme de plus en plus morbides sont commis. Emma et Noah apprennent alors que la précédente propriétaire est décédée dans des circonstances mystérieuses... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Erin Cahill (Emma) Edi Gathegi (Noah) Denise Crosby (Jeanne) Riley Baron (Mikey) Kevin Daniels (Reggie) Tracie Thoms (Amanda) Obba Babatundé (Stark) Originaltitel: The Watcher Regie: Ryan Rothmaier Drehbuch: Ryan Rothmaier Kamera: Pedro Luque Musik: Carson Aune