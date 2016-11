TF1 23:20 bis 00:15 Krimiserie Esprits criminels Morts sous X USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken En l'absence de Blake, qui est retournée à Boston où elle a accepté un job d'enseignante à temps plein, et d'Emily Prentiss, qui a choisi elle aussi une autre voie, Hotch doit embaucher pour pallier leur absence. Son équipe accueille Kate Callahan, une ancienne connaissance des enquêteurs. Les nouveaux coéquipiers prennent l'avion pour Bakersfield, en Californie, où une série de crimes atroces inquiète les forces de l'ordre. En un mois, trois torses ont été découverts dans des bâtiments désaffectés. Le médecin légiste n'est pas parvenu à établir l'identité des victimes. Mais les membres ont été prélevés de façon méthodique et du cuir est retrouvé dans le tube digestif de chaque victime... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Erica Messer, Jeff Davis Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 193 Min. Hannas Reise

Komödie

3sat 22:45 bis 00:15

Seit 88 Min. Maischberger

Talkshow

Das Erste 23:00 bis 00:15

Seit 73 Min. Tigerland

Filme

kabel eins 23:15 bis 01:05

Seit 58 Min.