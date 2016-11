TF1 22:35 bis 23:20 Sonstiges Esprits criminels Démons USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Au lendemain de la fusillade entre les autorités et le prédicateur Mills, l'équipe de Hotchner compte les morts tout en cherchant les responsables. Au nombre des victimes, figurent Mills lui-même ainsi que le shérif Coleman. Morgan a été touché, et Reid est à l'hôpital, dans un état critique. Le BAU tente de déterminer si certaines victimes, présentes dans la salle de billard, sont mortes avant ou après la fusillade. L'unité, poursuivant son enquête au Texas, met au jour un réseau de policiers corrompus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Erica Messer Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon