TF1 21:40 bis 22:35 Sonstiges Esprits criminels Anges déchus USA 2014 Stereo 16:9 HDTV L'équipe de Rossi est envoyée au Texas pour enquêter sur les meurtres de prostituées. Il semble que le ou les tueurs aient des mobiles religieux pour commettre leurs assassinats. Les investigations risquent de se révéler particulièrement dangereuses : les curieux ne sont guère appréciés dans la région. La dernière victime en date est Abigail Jones, abattue d'une balle dans la nuque. Mais avant d'être tuée la malheureuse a été torturée. Son dos fait état de nombreuses lacérations en forme de quadrillage. Ce modus operandi rappelle aux enquêteurs celui de l'assassinat d'Hannah Kelly, une autre prostituée tuée six mois plus tôt dans un comté tout proche... Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Bailey Drehbuch: Rick Dunkle, Breen Frazier, Janine Sherman Barrois Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon