TF1 15:25 bis 16:55 Sonstiges Joséphine, ange gardien La vérité en face F, B, CH 2002 Stereo 16:9 Merken Après plusieurs cures de sevrage alcoolique, François, un instituteur de 40 ans, revient dans la ville de son enfance. Il sait qu'il tient là sa dernière chance de trouver le bonheur aux côtés de sa femme Hélène et de sa fille Julia, qu'il aime profondément. Mais les fantômes du passé sont tenaces. Toujours vulnérable, François ne tarde pas à rechuter, mettant en péril sa carrière et sa vie conjugale. Heureusement, Joséphine veille au grain. L'ange gardien comprend qu'un lourd secret pèse sur son protégé et que celui-ci continuera à boire tant qu'il ne l'aura pas affronté. Mais comment convaincre François de voir en face une vérité qu'il fuit depuis si longtemps ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) François Carron (François) Laurence Masliah (Hélène) Renaud Marx (Xavier) Nathalie Roussel (Anne) Danièle Girard (Gloria) François Caron (François) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: André Chandelle Drehbuch: Lorraine Lévy, Didier Lacoste, Laurent Chouchan, Michel Lengliney, Philippe Niang Musik: Didier Vasseur