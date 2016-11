TF1 13:45 bis 15:20 Sonstiges Joséphine, ange gardien Chasse aux fantômes F, B, CH 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Joséphine se retrouve face à l'imposante demeure des MacAlistair. Très vite, l'ange-gardien comprend qu'elle est là pour aider la jeune Rebecca, qui erre sur le chemin de ronde à la recherche de son père. Or son père est mort depuis dix ans. En posant quelques questions, Joséphine en arrive à la conclusion suivante : il s'agit d'une manipulation. En effet, ils sont nombreux dans l'entourage de Rebecca à vouloir s'emparer de son héritage. Joséphine décide alors de démasquer l'individu qui se cache derrière ce "faux" fantôme. Cependant, la thèse de la manipulation n'explique pas tous les phénomènes étranges dont Joséphine est témoin dans l'enceinte du château. Est-il possible qu'en Ecosse, les fantômes existent vraiment ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Cécilia Cara (Rebecca MacAlistair) Alexandra Vandernoot (Sharon) Fabrice de La Villehervé (Hadley) Benjamin Guyot (Ben Lennox) Frédéric Pellegeay (Duncan) Céline Vitcoq (Abigail) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Jean-Marc Seban Drehbuch: David Lang, Lionel Cherki Musik: Didier Vasseur, Roland Romanelli