TF1 22:40 bis 23:25 Actionserie Arrow Le kidnapping USA 2016 Stereo 16:9 HDTV L'implant que Curtis a greffé à Felicity ne fonctionne pas. Darhk informe Oliver qu'il détient William. Il le libérera si Oliver renonce à briguer la mairie. Toute l'équipe découvre qu'Oliver a un fils. Felicity lui en veut de le lui avoir caché. Oliver lui explique que c'est parce que Samantha l'a obligé à le faire. Il présente Samantha, la mère de William, à toute son équipe. Oliver fait appel à Vixen, une amie, super héroïne de Detroit. Darhk repousse une première fois l'assaut de l'équipe d'Arrow. Elle décide de s'en prendre à l'idole d'où il tire ses pouvoirs magiques. Oliver annonce publiquement son retrait de la course à la mairie. Oliver et son équipe retrouvent le lieu où se cache Darhk, brisent son idole et celui-ci se retrouve sans aucun pouvoir... Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance/Black Canary) David Ramsey (John Diggle/Spartan) Willa Holland (Thea Queen/Speedy) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: Gregory Smith Drehbuch: Keto Shimizu, Brian Ford Sullivan Kamera: Gordon Verheul Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12