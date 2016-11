TF1 21:45 bis 22:40 Krimiserie Blindspot Rendez-vous de l'autre côté USA 2016 Stereo 16:9 Merken Weller est encore sous le choc de la mort de son père et prend une journée pour obtenir une réponse à ses mystérieux aveux. Jane traque Oscar alors que Zapata, Patterson et Read cherchent Mayfair et découvrent ses secrets. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: Rob Seidenglanz Drehbuch: Martin Gero Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

