TF1 13:55 bis 16:45 Sonstiges Pirates des Caraïbes : le secret du coffre maudit USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Cutler Beckett fait irruption lors de la cérémonie de mariage de Will Turner et Elizabeth Swann. Le nouveau représentant de la Compagnie des Indes met les deux fiancés aux fers et les menace de pendaison. Il offre cependant une chance à Will. Le couple aura la vie sauve si le jeune homme rapporte l'extraordinaire boussole de Jack Sparrow, capitaine du Black Pearl. Mais retrouver la trace de ce pirate n'est pas une mince affaire. Car celui-ci est en fort mauvaise posture. Il a jadis vendu son âme au terrifiant Davy Jones, le légendaire capitaine du Hollandais volant. Et, réclamant son dû, Jones a lancé à ses trousses le Kraken, un épouvantable monstre marin. Mais où Sparrow peut-il bien se dissimuler ?... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Johnny Depp (Jack Sparrow) Orlando Bloom (Will Turner) Keira Knightley (Elizabeth Swann) Tom Hollander (Cutler Beckett) Bill Nighy (Davy Jones) Stellan Skarsgård (Bootstrap Bill) Jack Davenport (Norrington) Originaltitel: Pirates of the Caribbean : Dead Man's Chest Regie: Gore Verbinski Drehbuch: Ted Elliott, Terry Rossio, Stuart Beattie, Jay Wolpert Kamera: Dariusz Wolski Musik: Hans Zimmer