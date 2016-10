TF1 01:10 bis 02:10 Sonstiges New York Unité Spéciale Vulnérable USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Les inspecteurs sont perplexes : ils voudraient venir en aide à une vieille dame qui a été agressée. Malheureusement, la victime est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Les agents ont beaucoup de mal à obtenir un témoignage fiable et des informations qui pourraient les conduire au criminel. Ils cherchent, malgré tout, à boucler cette enquête au plus vite. Plus le temps passe, moins ils auront de chance de découvrir des indices pertinents... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Detective John Munch) Stephanie March (Alexandra Cabot) Dann Florek (Le capitaine Donald Cragen) B. D. Wong (Dr. George Huang) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Juan J. Campanella Drehbuch: Lisa-Marie Petersen, Dawn DeNoon, Dick Wolf Musik: Mike Post