TF1 23:30 bis 00:20 Krimiserie New York Unité Spéciale Le mal par le mal USA 2011 Stereo 16:9 HDTV En rentrant chez elle, Debbie Shields se retrouve nez à nez avec un individu portant un masque. Elle réalise qu'il vient de violer sa colocataire. Celle-ci est toujours vivante et se trouve dans un état critique. L'homme parvient à prendre la fuite. Affolée, Debbie alerte immédiatement le capitaine Jackson, père de la victime. L'affaire est confiée à Stabler et Benson. Ils décident d'interroger le capitaine afin de mieux cerner le profil de la colocataire de Debbie. Ils découvrent le sombre passé de Jackson, qui souffre de dépendance au sexe et à l'alcool. Très vite, les deux policiers comprennent que leur enquête va prendre une tournure gênante pour leur hiérarchie... Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (Dr. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Donna Deitch Drehbuch: Speed Weed Kamera: Tom Weston Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16