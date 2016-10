TF1 22:45 bis 23:30 Sonstiges New York Unité Spéciale Géniteur en série USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Un bébé abandonné a été trouvé presque mort de froid au beau milieu d'une aire de jeu, dans un parc. Benson et Stabler, qui enquêtent pour comprendre ce qui est arrivé, mettent rapidement la main sur la baby-sitter de l'enfant, Imelda Barros, qui était censée s'occuper de l'enfant en l'absence de sa mère adoptive, Dede Aston, une femme d'affaires partie pour le week-end. Lorsque le bébé a disparu, vraisemblablement kidnappé, Imedla était en compagnie de son amant, Ken Turner, lequel est également le fiancé de sa patronne... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Olivia Benson) Marta Milans (Imelda Barros) Jordan Dean (Wade Fisk) Lori Singer (Dede Aston) Ice-T (Odafin "Fin" Tutuola) Noelle Beck (Audrey Shelton) Gäste: Gäste: John Stamos Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto Drehbuch: Speed Weed Musik: Mike Post