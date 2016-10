TF1 15:30 bis 16:55 Sonstiges Flirt à Hawaii USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Jackie décide de partir quinze jours en vacances pour oublier son récent divorce. Elle annonce sans hésiter à ses deux enfants qu'elle part toute seule à Hawaii. Une fois sur place, Jackie tente de se détendre, de profiter du calme et d'oublier les tracas qui l'épuisent. C'est alors qu'elle fait la connaissance d'un charmant moniteur de surf, Kyle. Follement amoureuse de lui, elle refuse de voir leur idylle s'achever lorsque son séjour se termine... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Heather Locklear (Jackie Laurens) Robert Buckley (Kyle Hamilton) Vanessa Williams (Kristine) Cameron Bancroft (Daniel Laurens) Sam Duke (Will Laurens) Anne Hawthorne (Clare) Chelah Horsdal (Anne) Originaltitel: Flirting with Forty Regie: Mikael Salomon Drehbuch: Julia Dahl, Jane Porter Musik: Jeff Beal