France 2 21:00 bis 22:31 Sonstiges L'amour c'est mieux à deux F 2010 Stereo 16:9 HDTV Michel et Vincent ne partagent pas du tout la même conception de l'amour. Le premier, un tantinet fleur bleue, croit en l'union fruit du hasard et se réserve pour celle qui saura ravir son coeur. Le second, bien plus terre à terre, voit en chaque femme l'occasion de tester son potentiel de séducteur et enchaîne les liaisons. Leur rencontre avec deux femmes va faire évoluer leur vision des choses de l'amour. Vincent arrange un rendez-vous, qu'il fait croire inopiné à son ami d'enfance, entre celui-ci et Angèle. L'entremetteur tombe pour sa part sous le charme de Nathalie. Mais lorsque Michel découvre la supercherie, il réagit vivement... Schauspieler: Clovis Cornillac (Michel) Virginie Efira (Angèle) Manu Payet (Vincent) Annelise Hesme (Nathalie) Laurence Arné (Claudine) Shirley Bousquet (Swan) Jonathan Lambert (Ariel) Originaltitel: L'amour, c'est mieux à deux Regie: Arnaud Lemort, Dominique Farrugia Drehbuch: Arnaud Lemort, Franck Dubosc Musik: Valérie Lindon