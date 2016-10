France 2 20:50 bis 23:35 Sonstiges Taratata 100% live au Zénith 16:9 HDTV Merken Nagui fait sa rentrée en fanfare sur la scène du Zénith, à Paris, qui accueille pour l'occasion pas moins de 5000 spectateurs et 40 noms de la chanson. Parmi eux, on retrouve Imany, Julian Perretta, M Pokora, Black M, Calypso Rose, Dionysos, mais aussi Pascal Obispo, Soprano, Vianney, L.E.J., Patrice, Julie Zenatti, Black M, Hyphen Hyphen, Jamie N. Commons, Christophe Maé, Vincent Delerm, Synapson, Tal, Enrico Macias, Tessa B., Rover, Julien Clerc, Fréro Delavega, Beat Assailant, Cali, Youssou N'Dour, Kungs, Jenifer, Natch, Tryo, Amir, Da Silva, Sandrine Kiberlain, Slimane, De Palmas, Claudio Capéo et Sly Johnson. In Google-Kalender eintragen Moderation: Nagui Gäste: Gäste: Imany, Julian Perretta, M Pokora, Black M, Calypso Rose, Dionysos, Naive New Beaters, Pascal Obispo, Soprano, Vianney, L. E. J, Patrice, Julie Zenatti, Hyphen Hyphen, Jamie N Commons, Christophe Maé, Vincent Delerm, Synapson, Tal, Enrico Macias, Tessa B,