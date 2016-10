ProSieben 07:30 bis 08:00 Comedyserie Malcolm mittendrin Der geheime Freund USA 2005 Merken Malcolm schwebt auf Wolke sieben. Vicky ist einfach toll. Die hübsche Cheerleaderin sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch richtig klug. Doch das möchte sie lieber geheim halten. Als sie sich mit Malcolm trifft, macht sie es zur Bedingung, dass niemand davon wissen darf. Doch Malcolm mag diese Heimlichtuerei nicht In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Erik Per Sullivan (Dewey) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Catherine Lloyd Burns (Caroline) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Peter Lauer Drehbuch: Gary Murphy Kamera: Michael Weaver Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12