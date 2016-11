RTS Un 13:25 bis 15:00 Sonstiges Briseuse de couple CDN 2015 Stereo Merken Brandon travaille dans la pub à New York. Promu, il est envoyé à Portland, dans l'Oregon. Le cadre doit alors vivre à distance sa relation avec sa petite amie Jensyn. Mais sa nouvelle collègue, responsable juridique de l'agence, a jeté son dévolu sur lui... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrienne Frantz (Simone Matthews) Jon Cor (Brandon Moore) Ashley Leggat (Jensyn Bannet) Scott Bailey (Trevor Wilkins) Jonathan Koensgen (Cole Matthews) Deborah Grover (Kathy Matthews) Barry Blake (George Brixton) Originaltitel: The Perfect Girlfriend Regie: Curtis Crawford Drehbuch: Christine Conradt Musik: Richard Bowers