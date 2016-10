ZDFinfo 07:35 bis 08:05 Dokumentation Irrsinn auf dem Wohnungsmarkt Von Leerstand bis Luxusmieten D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Deutschland ist ein Volk von Mietern. Doch es gibt immer weniger bezahlbare Wohnungen. Die Preise sind explodiert - in nur fünf Jahren sind Mieten mancherorts um ein Drittel gestiegen. Die Mietpreisbremse hat daran wenig geändert. Viele Familien finden keine Bleibe in den Städten. Experten sprechen sogar von einer Wohnungsnot. ZDFzoom fragt: Warum wird Wohnen immer mehr zum Luxus? Die Autorin spricht mit Mietern, Maklern und Ministern. Dabei deckt sie auf, warum niemand wirklich etwas gegen den "Mietwahnsinn" unternimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Irrsinn auf dem Wohnungsmarkt Kamera: Dieter Stürmer

