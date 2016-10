TV5 13:25 bis 13:30 Sonstiges Bon voyage! L'île de Lamu (Kenya) F 2013 Merken Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, l'île de Lamu, située sur la fleurissante et commerciale côte est du Kenya, demeure au coeur de la culture Swahili. L'île est d'une sérénité sans pareil... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bon voyage! Regie: Said Kasmi