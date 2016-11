WDR 18:15 bis 18:45 Magazin Servicezeit Reportage Die Pfuschfahnder D 2016 2016-11-07 14:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Manchmal sind es nur ein paar schwarze Schafe. Aber schon die reichen aus, eine ganze Branche in Verruf zu bringen. Wenn man aber den Beschwerden vieler Kunden glaubt, so gibt es gerade bei den Handwerkern einige dieser schwarzen Schafe! Schlechte Arbeit, überhöhte Rechnungen - das Internet ist voll von enttäuschten Kunden, die sich über den Tisch gezogen fühlen. Der WDR schaut genauer hin und schickt seine Pfuschfahnder auf Spurensuche: Reporterin Katharina Hadem und der Sachverständige Dennis Meisen wollen wissen: Kann man den Handwerkern im Westen vertrauen? Mit versteckten Kameras und moderner Technik beobachten sie die Installateure bei der Arbeit und sind erstaunt. Denn wenn sich die Installateure unbeobachtet fühlen, passieren Dinge, die man kaum für möglich gehalten hätte. Und die sind im Ergebnis manchmal sogar dramatisch... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Servicezeit Reportage