Sport1+ 21:45 bis 22:00 Sport SPORT1 VIP Loge Merken In der "SPORT1 VIP Loge" präsentieren die Moderatorinnen Sarah Winkhaus und Lisa Ramuschkat im Wechsel jede Woche bunte Themen aus der Welt der Sportstars. In kompakter Form gibt es in der Regel am Dienstagabend die spannendsten News und Hintergründe zu Cristiano Ronaldo, Serena Williams & Co. Dabei kommen natürlich auch die Highlights der Sportprominenz aus den sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Instagram nicht zu kurz. In Google-Kalender eintragen