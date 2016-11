Sport1+ 01:35 bis 03:00 Handball Handball - Länderspiel Schweiz - Deutschland, Männer, EM-Qualifikation Merken Deutschlands Handballer auf der Mission Titelverteidigung: Der amtierende Europameister bestreitet sein zweites Qualifikationsspiel zur EM 2018 in Zürich gegen die Schweiz. Das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson ist klarer Favorit, dennoch ist der Gegner um Spielmacher Andy Schmid (Rhein-Neckar Löwen) nicht zu unterschätzen. Deutschland trifft in der Gruppe außerdem auf Slowenien und Portugal. Die besten beiden Teams sind sicher für die Endrunde qualifiziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handball

