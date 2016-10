NDR 04:30 bis 06:00 Dokusoap Der XXL-Ostfriese Nur das Beste (3) - Man lernt nie aus Nur das Beste (3): Man lernt nie aus D Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Riesenrummel auf dem Hankenhof: Bevor das jährliche Hoffest stattfinden konnte, musste noch einiges erledigt werden. Die Fohlen wurden von der Weide in den Stall gebracht, einige Hundepatienten warteten auf eine Behandlung vom "Knochenbrecher" und sogar ganze Wege sind neu verlegt worden. Am Ende war der Zeitplan so eng, dass sogar der "XXL-Ostfriese" selbst mit anpacken musste. Sein Einsatz zahlte sich aus: Am nächsten Morgen waren alle fertig; im wahrsten Sinne des Wortes. Nach dem anstrengenden Wochenende mit Fohlenschau besuchten Tamme und sein Freund Peter den Eselnachwuchs bei einer Nachbarin. Beide waren gleich schockverliebt und planten Großes in Sachen "Eselzucht". Was ist dabei wohl herausgekommen? Und es gab eine Begegnung der besonderen Art: Pferde-Freund Tamme Hanken hat Pflanzen-Liebhaber Jürgen Feder getroffen. Was konnte wohl dabei passieren? Entweder hat es einen interessanten Erfahrungsaustausch zwischen zwei Kennern ihres Fachs gegeben oder beide Experten haben komplett aneinander vorbei geredet. Auf jeden Fall mangelte es bei dem Treffen nicht an Abwechslung, und am Ende gab es sogar Erkenntnisgewinn auf beiden Seiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der XXL-Ostfriese Regie: Sabine Howe