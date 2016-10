NDR 03:00 bis 04:30 Dokusoap Der XXL-Ostfriese Nur das Beste (2) - Kleine Krieger, kleine Hunde, kleine Krabben Nur das Beste (2): Kleine Krieger, kleine Hunde, kleine Krabben D Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Der "XXL-Ostfriese" Tamme Hanken ist auf die Pirsch gegangen. Zusammen mit Bürokraft Tatjana und Jäger Volker legte er sich auf die Lauer, in der Hoffnung, ein Wildschwein vor die Flinte zu bekommen. Vom Hochsitz aus eröffneten sich dem "Knochenbrecher" und seiner Jagdgesellschaft ganz neue Perspektiven. Unterdessen kümmerte sich Carmen zu Hause auf dem Hof um eine Schar "Ostfriesenkrieger" und ihre Ponys. Nach der erfolgreichen Jagd machte sich Tamme Hanken auf in Richtung Osten. In Rostock wartete Hundenachwuchs auf seine Behandlung. Der "XXL-Ostfriese" wusste aber auch, wie wichtig kleine Auszeiten sind. So erfüllte er sich und seinem Freund Peter einen Traum: Schon immer wollte er dabei sein, wenn in Belgien die Fischer mit ihren Kaltblütern in See stechen, um auf traditionelle Art Krabben zu fischen. Jeden Tag reiten die Krabbenfischer bei Ebbe ins Wasser und werfen ihre Schleppnetze aus. Der Ertrag ist zwar recht übersichtlich, aber dafür sind die Krabben fangfrisch. Einziges Problem: Die Viecher waren so klein und die Hände vom "XXL-Ostfriesen" so groß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der XXL-Ostfriese

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 392 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 197 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 122 Min. The Unborn

Horrorfilm

ZDF 02:25 bis 03:45

Seit 67 Min.