Der XXL-Ostfriese Hausmittel - unterwegs mit "Knochenbrecher" Tamme Hanken

Tamme Hanken war groß und stattlich und trotzdem so sensibel: Wer hätte gedacht, dass "der XXL-Ostfriese" so "nah am Wasser gebaut hatte" und beim Zwiebelschneiden in Tränen ausgebrochen ist. Und das alles wegen eines kleinen Ponys! Außerdem lernte der "Knochenbrecher" in der Storchenpflegestation Wesermarsch einen kleinen Konkurrenten in Sachen Appetit kennen. Und er eroberte Bayern, wo ein Maß Bier gerade groß genug ist und die Schlachtplatten paradiesisch sind.

Originaltitel: Der XXL-Ostfriese
Regie: Sabine Howe
Kamera: Erik Hartung