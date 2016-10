NDR 22:30 bis 23:15 Dokusoap Der XXL-Ostfriese - Herd statt Pferd Kochen mit "Knochenbrecher" Tamme Hanken und Horst Lichter - Hochzeitstag in Filsum Hochzeitstag in Filsum D 2013 Untertitel 16:9 Merken Der "XXL-Ostfriese" hatte grundsätzlich immer Lust zu feiern, am besten natürlich, wenn es einen Anlass dazu gab. Und weil Tamme Hanken erstens Überraschungen liebte und zweitens auf alle Konventionen pfiff, wählte er seinen neunten, und nicht etwa den runden zehnten, Hochzeitstag, um seiner Carmen eine Riesenfreude zu bereiten. Und zwar mit echtem Rheinischen Sauerbraten und dem Experten dafür: Fernsehkoch-Ikone Horst Lichter. Während die gebürtige Rheinländerin Carmen sich bei der Kosmetikerin schön machen ließ, gaben Horst und Tamme alles: Rotkohl schneiden, Zwiebeln pellen, Braten würzen, Klöße formen, alles sollte am Abend zum festlichen Menü angerichtet sein. Aber war der gemächliche "Knochenbrecher" Tamme beim Kochen wirklich eine Unterstützung für den quirligen Horst Lichter? Und überhaupt: wie sind ein Ostfriese und ein Rheinländer miteinander klargekommen? Eines stand nach diesem Zusammentreffen auf jeden Fall fest: Humor hatten beide! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der XXL-Ostfriese - Herd statt Pferd Regie: Sabine Howe