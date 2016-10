NDR 06:35 bis 07:20 Dokusoap Der XXL-Ostfriese Hausbesuche und Hoftag - unterwegs mit "Knochenbrecher" Tamme Hanken Hausbesuche und Hoftag D Stereo 16:9 Live TV Merken Zur Erinnerung an Tamme Hanken, der am 10. Oktober 2016 plötzlich verstorben ist. Das NDR Fernsehen zeigt die erste Folge aus der Reihe "Der XXL-Ostfriese" aus dem Jahr 2008: Er war Ostfriese durch und durch: "Knochenbrecher" Tamme Hanken. Er erkannte meist auf den ersten Blick, was einem Pferd fehlte. Deshalb war der Ostfriese einer der gefragtesten Pferde-Chiropraktiker weit über die Grenzen des Nordens hinaus. Mit seinen "magischen" Händen tastete und fühlte, bog und massierte er Tiere und kam so ihren Leidensursachen oft schneller auf die Spur als die klassischen Veterinäre. Ihm lag die die Kunst des "Nervenfühlens" Blut, die alten Heilrezepte sind Familienerbe. In dieser Folge ist Tamme Hanken zu Hausbesuchen unterwegs. Nicht nur Pferde sind seine Patienten! Außerdem: Wenn am Sonnabend Hoftag ist, dann ist das so wie ein "Tag der offenen Tür" auf dem Hankenhof in Filsum. Jeder darf kommen und sein krankes Tier mitbringen, ob Karnickel oder Ackergaul. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der XXL-Ostfriese Regie: Sandra Palm

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 325 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 85 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 85 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 85 Min.