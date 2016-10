TF1 00:45 bis 01:40 Krimiserie New York police judiciaire Les ombres du coeur USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Rick Devon, un journaliste, est retrouvé mort dans un parc. Selon les premières constatations des enquêteurs, il semblerait que l'homme se soit suicidé. Mais, sur les lieux du drame, Ed Green et Joe Fontana découvrent qu'il s'agit en réalité d'un meurtre. Le début de leurs investigations les conduit vers la petite amie du défunt. Cependant, la jeune femme est très vite innocentée. L'enquête repart dans une nouvelle direction, mais le temps qui passe est bénéfique au meurtrier. C'est alors que le directeur d'un foyer pour handicapés mentaux est tué d'une balle dans la bouche... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dennis Farina (Detective Joe Fontana) Jesse L. Martin (Detective Ed Green) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Annie Parisse (A.D.A. Alexandra Borgia) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) John Rubinstein (Mr. Thurber) Originaltitel: Law & Order Regie: Richard Dobbs Drehbuch: Carter Harris Kamera: David S. Tuttman Musik: Mike Post

